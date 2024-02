Marek Hamsik a sorpresa a pranzo con il Barcellona

C'era anche Marek Hamsik al tradizionale pranzo Uefa organizzato dal Napoli, a Palazzo Petrucci, in vista della partita di Champions League di questa sera contro il Barcellona. E' stato il presidente Aurelio De Laurentiis a rivelarlo postando sui suoi profili social una foto che lo ritrae insieme all'ex centrocampista azzurro, al figlio Edoardo e al presidente del Barça Joan Laporta.

"Pranzo Uefa a Palazzo Petrucci con ospiti incantati dal panorama napoletano! Forza Napoli Sempre!!", ha scritto De Laurentiis. Nei giorni scorsi il nome di Hamsik era stato accostato al Napoli per lo staff tecnico del nuovo allenatore Francesco Calzona, ma come ha spiegato lo stesso tecnico azzurro Marekiaro ha preferito per il momento rimanere in Slovacchia per impegni già presi in precedenza.