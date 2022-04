Calciomercato - Napoli, la scommessa Kana è ora possibile: il belga lascerà l'Anderlecht

Quello di Marco Kana è uno tra i nomi seguiti in passato con attenzione dal Napoli. Il giovane centrocampista dell'Anderlecht aveva ben impressionato agli esordi, per poi perdersi un po' nell'ultima stagione.

Kana, che compirà 20 anni nel prossimo mese di agosto, ha collezionato poche presenze con il club belga tra campionato e coppe ed è pronto a lasciare il club fiammingo in estate.

Il classe 2002 è bravo a giocare davanti alla difesa, ma all'occorrenza è in grado di agire anche come difensore centrale. Chissà che lo scouting azzurro non decida di scommettere su di lui in considerazione dell'occasione di mercato e del fatto che non occuperebbe un posto in lista in quanto 'under'.