Maradona, l'ex manager: "Putin ci sta ancora aspettando. Diego per due volte non si è presentato all'appuntamento"

Nel corso della presentazione dell'evento "D10S in the street", che dal 5 al 7 luglio alla Rotonda Diaz celebrerà i 40 anni dall'arrivo di Diego Armando Maradona a Napoli, l'ex manager del 'Pibe de Oro' Stefano Ceci ha raccontato un simpatico aneddoto sull'ex capitano azzurro e il presidente russo Vladimir Putin durante i Mondiali del 2018.

"È più facile organizzare un evento oggi che Diego non c'è più, che quando c'era, con tutti i suoi cambiamenti. Putin ci sta ancora aspettando. Maradona fissò due appuntamenti con lui, ma non si è mai presentato. Mi disse di riferirgli che se voleva, lo avrebbe incontrato di pomeriggio, perché di mattina non si sarebbe alzato alle 9 neanche per la madre!", ha rivelato divertito Ceci.