Maradona, l'annuncio dei figli: "Ecco dove nostro padre troverà riposo eterno" | FOTO e VIDEO

"Oggi vogliamo annunciarvi l'inizio del progetto Memorial dove nostro padre troverà riposo eterno vicino all'amore del popolo argentino. Il M10.memorial sarà situato nell'Explanada del Bajo della città di Buenos Aires e completerà la sua costruzione nel 2025". Questo è quanto reso noto dai figli di Diego Armando Maradona, attraverso le pagina social ufficiali del padre, nel giorno del suo 63esimo compleanno. Il 'Pibe de Oro', dunque, riposerà in futuro in un grattacielo a lui dedicato a Buenos Aires

"Per onorare la sua eredità e realizzare la sua volontà, abbiamo partecipato alla firma dei relativi impegni e ad un omaggio per dare inizio a questa nuova tappa. Ringraziamo il governo nazionale, il governo della città e la Corporación Puerto Madero per la collaborazione e l'impegno. In ogni murale, tatuaggio, canzone e tributo, nostro padre è presente. Grazie alla comunità maradoniana per l'amore di sempre", si legge nel post social.