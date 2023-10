Maradona junior insultato sui social: arriva una drastica decisione

Diego Armando Maradona junior è stato pesantemente insultato sui social nei giorni scorsi. Diversi commenti offensivi rivolti al neo allenatore del Pompei, società che milita in Eccellenza campana, hanno spinto il club a condannare con forza questi episodi di violenza, lanciando una campagna contro il cyberbullismo.

Il Pompei ha elimitato il post dov'erano presenti gli insulti rivolti al mister, prima di pubblicare un nuovo post: "Noi siamo una squadra di calcio e in questo spazio celebriamo il calcio e ciò che genera: gioia, bellezza, emozioni, fratellanza, tutto ciò che cerchiamo di vivere pienamente ogni giorno e di trasmettere al nostro pubblico. Il messaggio però resta forte e chiaro: no al #cyberbullismo, no ad ogni forma di sopraffazione. Viva il calcio, viva lo sport, viva la passione, viva Pompei, viva Maradona".