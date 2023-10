Maradona Jr, panchina a rischio? Il presidente: “L'obiettivo è vincere il campionato, faremo valutazioni”

Terzo in classifica e con tante inseguitrici, distanziate da pochissimi punti, che scalpitano alle spalle. Il Pompei, al termine della settima giornata del campionato di Eccellenza, si ritrova sul gradino più basso del podio, indietro rispetto alla capolista Acerrana e all’Afragolese. Dopo la sconfitta indolore di mercoledì in Coppa sul campo dell’Apice, che non ha compromesso il passaggio ai quarti di finale, i rossoblù sono stati frenati dal Givova Capri Anacapri sull’isola. Al San Costanzo, nonostante la mole di gioco creata, la squadra di Maradona Jr non è andata oltre lo 0-0. Un risultato che ha fatto perdere momentaneamente la seconda posizione e con il presidente Mango apparso tutt’altro che soddisfatto al termine del partita: “C’è tanta amarezza, abbiamo perso due punti che potrebbero rivelarsi importanti alla fine. Avremmo dovuto fare la differenza nelle ultime tre gare, con avversarie sulla carta ampiamente alla portata. Invece questa è l’ennesima prova che andiamo in difficoltà contro queste compagini. C’è da riflettere perché dobbiamo essere più concreti. Bisogna vincere questo campionato, ma andando avanti così sarà difficile. Cosa chiedo ai ragazzi? Concretezza, cattiveria e voglia di portare a casa il risultato. C’è una squadra di uomini, devo iniziare a pensare che forse il problema è altrove. Valuteremo con il direttore cosa fare perché il Pompei ha un solo obiettivo, cercare di vincere il campionato. In caso di playoff non farò partecipare la squadra. In caso di mancata vittoria del girone, per me sarebbe un fallimento totale”. Dunque, riflessioni in corso nell’ambiente rossoblù, anche Maradona Jr sarebbe al centro di valutazioni in vista del futuro. Con 15 punti dopo 7 giornate e notevoli investimenti in estate, il club attende risposte dal campo. E nel prossimo weekend c’è in programma il derby degli scavi contro l’Ercolanese, alla ricerca di punti per lasciare la zona bassa della classifica.