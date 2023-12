Maradona Jr: "Esonerato senza un apparente motivo". E in panchina ci va un ex Napoli

Si è conclusa da qualche giorno l'avventura alla guida del Pompei. Nonostante il secondo posto in classifica, Diego Armando Maradona Jr è stato esonerato dal club rossoblù. L'ex Napoli United ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di seried24.com: "È normale che dopo queste cose rimani un po’ scottato. Stavamo facendo un campionato importante e sono stato esonerato senza un apparente motivo. È una cosa bruttissima stare fermi per chi vive di questo. Sportivamente parlando è un dramma. Io e il mio staff non lo meritavamo ma siamo pronti per una nuova avventura. Contatti con qualche club? Sì, Eccellenza e Serie D. Chiaro che nel primo caso punto ad andare in una squadra che ha voglia di vincere. Non conoscendo la D invece cercherei di mettermi in mostra in un club con una determinato progetto". La panchina del Pompei intanto è stata affidata a un ex giocatore del Napoli, Gennaro Scarlato. Reduce dalle esperienze con le formazioni Primavera di Benevento e Salernitana, il classe 1997 prende l'eredità di Maradona Jr.