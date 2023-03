Maradona jr. si dimette da allenatore del Napoli United

Un girone di ritorno non semplice, una serie di risultati altalenanti e una classifica che si è complicata negli ultimi mesi: il Napoli United si ritrova a lottare per la conquista di una posizione nella griglia playoff. Il ko casalingo e di misura nello scontro diretto con lo Sporting Club Ercolanese ha aumentato la distanza in classifica tra le due formazioni, con i granata avanti di +4 sui Leoni. Dopo le due sconfitte consecutive, Diego Armando Maradona jr. ha presentato le dimissioni da allenatore della prima squadra:

“Dopo un lungo confronto e con molto dispiacere, stamattina abbiamo dovuto accettare le dimissioni di mister Diego Armando Maradona junior e del suo staff. Gli riconosciamo, in questi due anni, una grande abnegazione e una grande professionalità, soprattutto in un momento difficile, sia dal punto di vista organizzativo che economico, come quello che stiamo affrontando in questo ultimo anno. Dal primo all'ultimo giorno abbiamo conosciuto persone che rispettano profondamente il gioco del calcio, che amano il proprio lavoro al di là delle responsabilità che esso comporta. Auguriamo a tutti il migliore prosieguo in questo mondo che sappiamo tutti difficile ma che avrebbe bisogno di più professionisti come loro”.