Maradona Cup, Diego Junior sui social: "Una vergogna"

Sta facendo molto discutere nelle ultime ore l'annuncio della disputa della Maradona Cup, il trofeo dedicato alla memoria dell'ex capitano del Napoli che si terrà a Riyadh, in Arabia Saudita.

Il match si giocherà tra il Boca Juniors ed il Barcellona, due dell'ex squadre del 'Pibe de Oro', mentre non vi parteciperà il Napoli.

Sui social è arrivato anche il commento di Diego Maradona Junior, figlio napoletano del 'Diez'. "Non so chi ha venduto la Coppa Maradona, ma so che è uno schifo gigantesco! Vergogna!", scrive Diego Junior in una storia su Instagram.