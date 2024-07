Calciomercato Napoli, l'indiscrezione: "Offerti 35 milioni per un centrocampista che gioca in Germania"

Manu Konè sarebbe ancora un obiettivo di mercato del Napoli. Il forte centrocampista del Borussia Monchegladbach, accostato con insistenza al club azzurro già nei mesi scorsi, è uno dei mediani più interessanti dell'attuale panorama europeo.

I partenopei - secondo quanto riferisce AfricaFoot - avrebbero presentato in questi giorni una proposta al club tedesco da 35 milioni di euro per prelevare il cartellino del classe 2001 nato in Francia, ma di origini ivoriane.

La società che milita in Bundesliga non avrebbe dato ancora una risposta, in attesa di studiare ulteriormente la situazione. Sull'ex Tolosa ci sarebbe anche il Liverpool, che però al momento non avrebbe presentato ancora offerte concrete.