Napoli, intera seduta in gruppo per Manolas: il greco verso il rientro

Luciano Spalletti potrebbe recuperare almeno Kostas Manolas per il match di Europa League contro il Leicester. Il difensore greco quest'oggi ha svolto l’intera seduta in gruppo e si avvia a rientrare tra i disponibili.

Per quanto riguarda la nutrita pattuglia azzurra di infortunati, Fabian Ruiz ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra e campo, mentre Insigne ha svolto terapie e personalizzato in palestra.

Anguissa ha svolto personalizzato in campo, terapie per Koulibaly e Lobotka.