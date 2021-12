Manolas: "Felice di essere tornato nella squadra del mio cuore. Darò l'anima"

"Sono molto felice di essere tornato nella squadra del mio cuore! Vorrei ringraziare il presidente della squadra, il signor Vangelis Marinakis, e il popolo dell'Olympiacos per il suo amore e la sua accoglienza. Prometto che darò la mia anima per ricambiare! Lunga vita all'Olympiakos!". Con queste parole Kostas Manolas ha celebrato su Instagram il suo ritorno all'Olympiakos ed il conseguente addio al Napoli dopo due stagioni e mezzo in azzurro.