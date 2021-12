Dalla Grecia: "Manolas ha sostenuto le visite mediche con l'Olympiakos. Pronto un triennale"

I destini di Kostas Manolas e del Napoli sembrano essere sempre più vicini alla separazione. Il difensore, nella giornata di mercoledì, è volato in patria per motivi personali, con il permesso del club partenopeo.

Dalla Grecia questa mattina Sport24 rilancia la notizia di un accordo quasi raggiunto per il passaggio del centrale ex Roma all'Olympiakos. Secondo il portale ellenico, Manolas avrebbe già sostenuto e superato le visite mediche con il club di Atene ed il nulla osta ricevuto dagli azzurri per il viaggio in Grecia sarebbe la dimostrazione di un accordo già esistente tra le due società.

In caso di esito positivo della trattativa, il 30enne firmerebbe un contratto della durata triennale con i biancorossi.