Napoli, tegola per Spalletti: due infortuni in poche ore in casa azzurra

Nuovo infortunio in casa Napoli, dopo i problemi fisici accusati da Petagna nelle scorse ore. Kostas Manolas si è fatto male nel corso della seduta di allenamento mattutina del venerdì a Castel Volturno.

Il difensore greco è uscito dal campo anzitempo per un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra. Un contrattempo più che fastidioso per Spalletti, in vista di un fittissimo calendario di impegni ravvicinati tra campionato e coppa.

La buona notizia di giornata, oltre al rientro di Koulibaly dagli impegni con la propria nazionale, riguarda Lobotka: il centrocampista slovacco ha svolto l’intera seduta in gruppo e potrebbe rientrare tra i convocati per il match contro il Torino.

Per quanto riguarda gli altri infortunati, Malcuit ha svolto terapie, Ounas terapie e lavoro personalizzato in palestra, mentre Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo.