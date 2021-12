CALCIOMERCATO - Il Napoli annuncia l'addio di Manolas: accordo raggiunto con l'Olympiakos

Il Napoli ufficializza l'addio Kostas Manolas. Dopo due stagioni e mezzo in azzurro, il difensore saluta il Maradona per ritornare in patria all'Olympiakos.

Il club partenopeo - attraverso il proprio sito - ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la cessione del centrale ex Roma. L'accordo sarà formalizzato e diverrà efficace con l’apertura della finestra di mercato di gennaio 2022.

Manolas ha ricevuto oggi un'accoglienza trionfale dai suoi nuovi tifosi all'esterno della sede del club ellenico, come mostrano le immagini pubblicate sugli account social della società biancorossa.