Manna accostato al Napoli: la risposta di Giuntoli

Il nome di Giovanni Manna viene accostato con insistenza nelle ultime ore al Napoli. L'attuale responsabile dell'area tecnica della Juventus Cristiano Giuntoli, prima della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, è stato stuzzicato dai giornalisti di Sportmediaset sul possibile approdo alla corte di Aurelio De Laurentiis del suo braccio destro.

“Manna nuovo ds del Napoli? Non commento le indiscrezioni, sinceramente, vorrei parlare della partita. Smentisco che possa accadere? Non commento le indiscrezioni, voglio parlare della partita", ha tagliato corto il dirigente bianconero parlando a "Coppa Italia Live" in onda su Canale 20.