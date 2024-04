Napoli, manifesti degli ultras in città contro società, squadra e stampa | FOTO

Cartelli in serie, a firma degli ultras del Napoli della Curva A e della Curva B dello stadio Maradona, sono stati affissi nelle strade cittadine, in particolare in quelle del centro.

Nel lungo messaggio stampato sui manifesti, i tifosi delle curve contestano la società, con in testa il presidente Aurelio De Laurentiis, la squadra e infine la stampa in riferimento all'andamento della stagione post-scudetto.