Serie A, il ct Mancini: "Il Napoli potrebbe essere la rivelazione di questo campionato"

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al TG Poste, il ct dell'Italia Roberto Mancini ha parlato anche del campionato di Serie A, affermando di vedere in maniera positiva il possibile cammino del Napoli di Luciano Spalletti verso il vertice.

"Credo sia abbastanza normale che ci sia un equilibrio in questo inizio di campionato in Serie A, anche perchè molti giocatori hanno disputato gli Europei o la Coppa America, quindi sono arrivati un po' stanchi, le squadre hanno bisogno di assestarsi e ci vuole un po' di tempo in più. Penso che possa essere un campionato molto equilibrato fino alla fine con più squadre quest'anno. La rivelazione potrebbe essere il Napoli. In questo momento ha iniziato bene e secondo me è una squadra forte da diverso tempo. Poi c'è sempre l'Atalanta che è ormai da anni nelle posizioni di testa della classifica. Spero, ripeto, che si possa trattare di un campionato molto equilibrato fino alla fine", ha affermato il commissario tecnico della Nazionale.