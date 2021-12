Paura durante la partita del Napoli primavera, giovane calciatore sviene in campo|VIDEO

Attimi di paura durante la sfida fra il Napoli e l’Inter Primavera Pelamatti, dopo un colpo in volto, cade a terra e perde conoscenza per qualche secondo nel secondo tempo. Il gioco è stato interrotto subito grazie ai giocatori in campo che hanno richiamato l'attenzione dell'arbitro. Il personale sanitario del clube nerazzurro è accorso in campo.

Il giovane nerazzurro fortunatamente sta bene, ma rimarrà in osservazione all’ospedale di Napoli per accertamenti.