Battibecco Maldini Spalletti nello spogliatoio|VIDEO

Negli spogliatoi di Napoli-Milan nell'intervallo del match vinto per quattro a zero dai rossoneri al Maradona incontro ravvicinato tra Spalletti e Paolo Maldini. Già in campo c'erano state le prime critiche a Leao per l'esultanza ritenuta eccessiva. Poi le telecamere di Sky hanno ripreso il battibecco tra Spalletti e il dirigente del Milan. Mentre il mister azzurro era impegnato in lamentele con la terna arbitrale, Maldini lo avrebbe incalzato con una esclamazione: "Sei proprio nervoso mister… stai proprio esagerando, ma ti lamenti sempre?".

Spalletti ha poi spiegato a Dazn di essere spiaciuto per l'accaduto e che non si aspettava l'intrusione dell'ex campione del Milan nella discussione che stava avendo con l'arbitro, ma che per lei è tutto superato.