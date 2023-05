Maiuri: "Il mio Sorrento squadra più costante, i tifosi sono stati eccezionali. Dopo la delusione con la Casertana..."

Una stagione entusiasmante, la ciliegina promozione sulla torta e un esordio nella Poule Scudetto da sogno. Non si fermano le emozioni in casa Sorrento, con Vincenzo Maiuri che torna a raccontare la strepitosa cavalcata della sua squadra: "Potevamo finire in ginocchio dopo il ko di Caserta ed invece la squadra ha reagito alla grande. Subito dopo quella sconfitta, ci dicemmo "chiudiamo a 70 punti e vediamo cosa riusciamo a raccogliere", è andata che nelle ultime sette partite - dopo la sfida contro la Paganese - abbiamo centrato sei vittorie ed una sconfitta, pur avendo un calendario difficilissimo. Siamo stati la squadra più costante del campionato, abbiamo compiuto una grande impresa".

Sulla sua voglia di tornare a Sorrento: "Io vivo di adrenalina e ho deciso di tornare qui sulla scorta anche della grande delusione di Caserta, dove ero tornato, avevamo raggiunto il primo posto e poi è finita male. Quella è stata una spinta ulteriore nel riprendere questo progetto interrotto nel 2020 perché non avrei mai accettato di deludere persone che hanno creduto in me come i dirigenti del Sorrento. Futuro? Bisogna strutturarsi bene per la C, perché è un altro mondo a livello societario, di programmazione e di rapporti con i grandi club per quanto concerne minutaggi e valorizzazioni. La società diventerà una azienda e crescerà".

Parole finali al miele per la tifoseria rossonera: "È stata straordinaria, eccezionale e mi ha fatto emozionare durante l'anno e poi al traguardo. Permettetemi però di fare i complimenti anche ai sostenitori dell'Angri, che ci hanno applaudito dopo la fine di una partita in cui li abbiamo condannati ai playout. A loro come alla dirigenza grigiorossa ed al mio collega Sanchez va il mio ringraziamento ed a loro faccio il mio in bocca al lupo per questi spareggi".