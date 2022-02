Maifredi: "Sarri vive ancora sui grandi campionati fatti a Napoli"

"Sarri vive ancora sul fatto che ha fatto dei grandi campionati a Napoli, ma alla Juve non ha saputo dare un'impronta. Anche con la Lazio sta cercando quel modello ma non ha i giocatori per quel tipo di calcio. Adesso che deve creare una cosa ex novo, ha difficoltà a creare un rapporto con i giocatori". Questo il pensiero espresso dall'ex tecnico di Juventus, Bologna e Genoa, Gigi Maifredi, ai microfoni di Tmw radio, sull'ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri.

"I calciatori sono determinanti, ma la forza di un allenatore è quella di dare sicurezze a questi. La Lazio contro il Milan ha preso gol non da squadra di Serie A. Sono evidenti gli errori di posizione", ha aggiunto Maifredi.