Napoli, ecco la maglia speciale per Halloween: in vendita sullo store azzurro

Svelata la nuova maglia speciale del Napoli per Halloween firmata EA7, che i giocatori azzurri indosseranno in occasione della partita di campionato contro il Torino. La stessa maglia sarà indossata anche per l’incontro Napoli-Bologna in calendario il prossimo 28 ottobre.

La maglia speciale è già in vendita sullo store azzurro on line al costo di 125 euro.

"Per la prima volta - spiega il club partenopeo in una nota - una squadra di calcio avrà una divisa ufficiale di gara alternativa, con una grafica d’impatto pensata per Halloween, ma adatta a ogni momento della stagione: il disegno di una ragnatela bianca su fondo nero che rievoca il mondo dei supereroi".