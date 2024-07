Calciomercato Napoli, Sky: "Raggiunto l'accordo con Lukaku, le cifre"

Il Napoli avrebbe raggiunto un accordo economico di massimo con Romelu Lukaku per l'approdo in azzurro. L'arrivo del centravanti belga all'ombra del Vesuvio è, in ogni caso, condizionato all'addio di Victor Osimhen.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, l'ex Inter e Roma è disposto a ridursi in maniera consistente l'attuale ingaggio (circa 11 milioni di euro) pur di riabbracciare il suo mentore Antonio Conte. L'intesa, dunque, con il club partenopeo sarebbe stata trovata sulla base di un contratto triennale a 6 milioni netti a stagione più bonus.

Successivamente, una volta ceduto Osimhen, bisognerà trovare un accordo con il Chelsea, proprietario del cartellino del giocatore, che continua a chiedere 35 milioni, cifra alla quale il Napoli non vorrebbe arrivare.

Intanto per un altro attaccante azzurro in uscita, Giovanni Simeone, si riapre la pista Lazio.