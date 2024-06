Lukaku sul suo futuro: "Sono tranquillo, ho già un'idea in testa. Conte il migliore"

"Ho la situazione in mano. Ogni volta che ho deciso di partire o di restare da qualche parte, era giustificato. È come in una relazione con una donna, se le cose non vanno bene, perché restare? Voglio essere in una situazione in cui funziona per la società ma anche per me. Sono tranquillo, ho già un'idea in testa, so cosa succederà". Così Romelu Lukaku ha parlato alla tv belga Rtl del suo futuro.

Il nome dell'attaccante di proprietà del Chelsea è stato accostato con grande insistenza al Napoli nelle ultime settimane, in virtù del grande legame che c'è con il neo allenatore azzurro Antonio Conte. Proprio dell'ex ct dell'Italia 'Big Rom' ha parlato nel corso di un'altra intervista, rilasciata a Vtm, definendolo "il miglior allenatore avuto finora".