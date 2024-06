Lukaku, parla l'amico: "Non credo giocherà nel Napoli nella prossima stagione"

Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe non essere nuovamente in Italia e in particolare al Napoli. Tra le possibili nuove destinazioni per il centravanti belga, infatti, ci sono anche l'Arabia Saudita e l'Anderlecht. A sostenerlo è l'amico dell'ex attaccante di Inter e Roma, Vinnie Frans.

"Romelu non esce più molto. Solo la sera tardi, con un cappuccio in testa. Se potesse premere un pulsante per tornare a una vita normale e sconosciuta, lo premerebbe subito. Non credo giocherà nel Napoli la prossima stagione. Quando era qui, qualche tempo fa, al Wintam, ha finalmente sentito un po' di pace. È quello che Romelu vuole davvero, dopo una carriera che dura già da quindici anni. Sta iniziando a pesare su di lui fisicamente e mentalmente. Quindi, secondo me, o torna all'Anderlecht o va in Arabia Saudita. Sarà una di queste due opzioni, credo", ha spiegato Frans nel corso di un'intervista rilasciata a 'De Morgen'.

Il cartellino di Lukaku, 31 anni, è ancora di proprietà del Chelsea. Dopo due anni in prestito in Serie A, il bomber nativo di Anversa è destinato a cambiare nuovamente maglia nelle prossime settimane.