Napoli, nuovo caso di positività: il Covid ferma anche Lozano

Ancora una notizia non positiva per Luciano Spalletti. Hirving Lozano è, infatti, risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico.

Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio, come reso noto dal Napoli.

Si tratta del terzo calciatore attualmente positivo al Covid in casa azzurra, dopo capitan Insigne e Fabian Ruiz.