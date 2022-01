Napoli, Lozano è negativo al Covid: il messicano rientrerà nelle prossime ore in Italia

Buone notizie per Luciano Spalletti in vista dei prossimi impegni. Hirving Lozano, infatti, è risultato negativo al Covid-19. L'attaccante messicano - come rende noto il club partenopeo - rientrerà in Italia dal Messico nelle prossime ore.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il responsabile sanitario del club partenopea, il dott. Raffaele Canonico, ha fatto il punto sui positivi al Covid in casa azzurra: "Per gli altri positivi è inutile andare a fare tamponi tutti i giorni. I ragazzi stanno tutti bene. Tutti i calciatori che potevano farla, hanno fatto la dose booster".