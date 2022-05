Il giocatore salterà, dunque, l'ultimo match della stagione contro lo Spezia. Alla ripresa degli allenamenti, Di Lorenzo ha effettuato lavoro di prevenzione in piscina, mentre Osimhen lavoro di prevenzione in palestra.

Il campionato di Hirving Lozano si chiude con un turno di anticipo. L'attaccante del Napoli è rientrato in Messico per sottoporsi nei prossimi giorni ad un intervento chirurgico alla spalla destra, infortunata nell’impegno con la nazionale lo scorso 3 febbraio.

Napoli, stagione finita in anticipo per Lozano: l'attaccante vola in Messico per operarsi