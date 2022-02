Lozano è rientrato a Napoli: le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni

Hirving Lozano è rientrato a Napoli. L'attaccante messicano, che si era infortunato la scorsa settimana in nazionale, è tornato in Italia. Le sue condizioni - rende noto il club partenopeo - saranno ulteriormente valutate dallo staff medico nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda Tuanzebe, anche nella seduta del mercoledì il difensore inglese ha svolto solamente lavoro in palestra. Recuperato Ounas, che già martedì si era allenato in gruppo.

Attesi nelle prossime ore i rientri dall'Africa di Koulibaly ed Anguissa, che dovrebbero essere a disposizione di Spalletti per la sfida contro l'Inter.