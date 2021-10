Lotta scudetto, l'ex Napoli Renica: "Juve fuori dai giochi al 90%"

L'ex difensore del Napoli Alessandro Renica, in un post su Facebook, ha parlato della lotta scudetto in Serie A: "La Juventus come detto è quasi fuori dai giochi, a differenza di qualche inesperto che riteneva potesse tornare in gioco. Non rientri più con quattro squadre di livello importante davanti a te e con un distacco notevole in classifica".

"Può recuperare su un paio di squadre forse, ma su tutte e quattro no. E' la storia che lo dice e difficilmente la storia sbaglia. La Juventus è fuori al 90 per cento", ha aggiunto l'ex azzurro.