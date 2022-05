Lobotka: "Spalletti ha creduto in me. L'anno prossimo riproveremo a vincere lo scudetto"

“Lo scudetto era il nostro sogno pero non ce l’abbiamo fatta, siamo contenti di essere arrivati in Champions. E' una competizione che ogni giocatore sogna di giocare. Vogliamo vincere le prossime tre gare. Il nostro obiettivo ora è il terzo posto, forse il secondo". Così Stanislav Lobotka ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, tracciando un bilancio della stagione azzurra.

La fiducia di Spalletti

"Spalletti è stato molto importante per me perche mi ha dato un’opportunità e ha creduto in me, è molto importante per un calciatore avere la fiducia dell’allenatore".

Il sogno scudetto

"Nella prossima stagione proveremo a vincere il campionato. Pensiamo a finire nel migliore dei modi questa stagione e poi ricaricheremo le energie in vista della prossima. Faremo del nostro meglio per portare lo scudetto a Napoli nella prossima stagione".