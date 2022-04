Napoli, lesione al bicipite femorale per Lobotka: personalizzato per Osimhen e Juan Jesus

Dopo l'infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo durante il secondo tempo del match contro la Roma, Stanislav Lobotka si è sottoposto quest'oggi ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro.

I grattacapi per Spalletti, però, non si fermano al centrocampista slovacco: Juan Jesus, infatti, ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un lieve trauma distorsivo al ginocchio destro accusato nell’allenamento di ieri. La presenza del brasiliano domenica prossima contro l'Empoli sarà fondamentale in considerazione dell'assenza per squalifica di Kalidou Koulibaly.

Ancora ai box Ospina, affetto sempre da sindrome influenzale. Lavoro personalizzato di prevenzione in palestra, invece, per Victor Osimhen.

La buona notizia di giornata arriva da Di Lorenzo: il terzino ha svolto parte della seduta in gruppo e personalizzato in campo.