Lobotka, parla l'agente: "Alcuni suoi numeri sono addirittura migliori rispetto all'anno scorso. Non partirà a gennaio"

"Stanislav è uno dei pochi giocatori del Napoli ad avere gli stessi dati e statistiche della scorsa stagione. In effetti, alcuni dei suoi numeri sono addirittura migliori di quelli di quando vinse il titolo. Nell'ultima partita, non ha perso un solo combattimento e ha avuto una percentuale di passaggi riusciti del 100%. Lobotka gioca al meglio delle sue possibilità. Purtroppo la squadra si è trovata in una situazione molto inaspettata e difficile dopo il cambio di allenatore. Cadere da una montagna fa molto male. Stanno vivendo un momento di crisi". Così Branislav Jašurek, agente di Stanislav Lobotka, ha parlato del momento del suo assistito e del Napoli nel corso di una lunga intervista rilasciata a Sportweb Pravda.

"Il Napoli conta su Stanislav come giocatore e come persona. E' uno di quei giocatori la cui opinione interessa alla società. Lui dimostra qualità dentro e fuori dal campo. Alcuni giocatori sono eccellenti quando la squadra sta bene. Altri mantengono la curva di prestazione ad alto livello anche nei momenti di crisi della squadra. Con Rudi Garcia aveva un ruolo più difensivo e il Napoli non giocava più in mezzo come prima. Stanislav non si è lamentato e ha accettato il suo ruolo. Lo stesso con Gennaro Gattuso, quando sedeva sulla panchina dei sostituti. Con Luciano Spaletti era una superstar del calcio mondiale", ha proseguito Jašurek.

Il futuro

"Con la dirigenza del Napoli siamo in stretto contatto, ci sono rapporti cordiali. Il proprietario del Napoli Aurelio De Laurentiis può trattenere chi vuole. E vende anche chi gli viene in mente. L'anno scorso il patron del Napoli ha realizzato qualcosa che il Sud Italia desiderava da trent'anni. Lui dà tutto al club e lo pretende anche dagli altri. Club interessati a Lobotka? E' una questione di prezzo. Se qualcuno si avvicina al valore reale, anche il suo trasferimento in uno dei grandi club sarà più realistico. Al momento, però, non si parla di un eventuale trasferimento di Stan in un altro club a gennaio. E nell'umore attuale del club, non riesco nemmeno a immaginare che il Napoli possa annunciare la sua cessione ai tifosi", ha concluso l'agente del centrocampista slovacco.