La LND premierà il Giugliano nella sfida con l'Audace Cerignola. E c'è una novità per i tifosi possessori dell'abbonamento

La stagione è in archivio, la promozione è il sogno diventato realtà. Per il Giugliano, però, gli appuntamenti non sono terminati. La squadra di Giovanni Ferraro, impegnata nella Poule Scudetto, scenderà in campo domenica per affrontare l'Audace Cerignola. La capolista del Girone G attenderà la compagine pugliese, reduce dalla vittoria nel Girone H. Allo Stadio Alberto De Cristofaro, i Tigrotti saranno premiati dalla Lega Nazionale Dilettanti per il salto di categoria. Di seguito, la nota societaria:

"Il Giugliano Calcio 1928 comunica che domenica 29 maggio, in occasione della prima giornata della Poule scudetto contro l’Audace Cerignola, la società sarà premiata dalla LND (Lega Nazionale Dilettanti), nella persona del consigliere Giuseppe Dello Iacono, come vincitrice del raggruppamento G, Serie D, che ha consentito l’accesso alla Serie C, stagione 2022/2023. La società, ci tiene inoltre a sottolineare, che per volontà del Presidente Onorario Alfonso Mazzamauro, pur non essendo stabilito ad inizio stagione, sarà consentito l’accesso gratuitamente a tutti coloro i quali hanno acquistato l’abbonamento, dimostrando di credere dal primo momento in questo nuovo progetto iniziato lo scorso agosto".