LIVE - Eccellenza Campania/Girone A - Pompei-Ischia 0-1: gran gol di Matute

Squadra in casa Pompei F. C.

8' - Traversone tagliato di Tedesco dalla zona destra, nessun compagno è in agguato e Gemito controlla la sfera finire sul fondo.

7' - Sventagliata dell'autore del gol, Barbato interviene in anticipo su Cibelli senza troppi problemi.

6' - Il Pompei prova a reagire allo svantaggio, ma è ancora la squadra di Buonocore a controllare il possesso.

4' - GOL ISCHIA! Bolide di Matute col destro dalla distanza, la sfera sbatte sul palo e s'insacca alle spalle di Barbato: 0-1 gialloblù al Bellucci.

3' - Ancora formazione isolana in zona offensiva, l'azione è interrotta perché Simonetti è in posizione di fuorigioco.

2' - Prima sortita offensiva per i gialloblù, ma la sfera si spegne sul fondo. L'arbitro poi ferma tutto per un contatto sulla trequarti.

1' - Inizia la partita allo Stadio Bellucci!

Le formazioni ufficiali

Pompei: Barbato, Caiazzo, Vitale, Marin, Di Pietro, Albanese, De Angelis, Tedesco, Malafronte, Spinola, Velotti. A disposizione: Spagnulo, Carotenuto, Lamontagna, Marciano, Improta, Rinaldi, Savino, Arrulo, Galesio. Allenatore: Carannante

Ischia: Gemito, Florio, Chiariello, Di Costanzo, Mattera, Arcamone M., Matute, De Simone, Cibelli, Trofa, Simonetti. A disposizione: Mazzella, Arcamone K., Matarese, Brienza, Ballirano, De Luise, Scalzone, Pesce, Patalano. Allenatore: Buonocore

14.30 - Squadre in campo, pochi minuti al fischio d’inizio.

14.20 - A dirigere la gara sarà il signor Alessio De Cicco della sezione di Nola, coadiuvato dagli assistenti Antonio Capano di Napoli e Andrea Mallardo di Napoli.

L’una che stacca l’altra in classifica o continuare assieme nella corsa al vertice? Pompei e Ischia, in lotta in vetta a pari punti, si affrontano per la tredicesima giornata del Girone A di Eccellenza allo Stadio Bellucci. La formazione di Roberto Carannante è reduce dal buon punto sul campo dell’Albanova, la truppa di Enrico Buonocore è uscita sconfitta in maniera inaspettata tra le mura amiche contro la Montecalcio. Lettori e lettrici di NapoliToday.it benvenuti alla diretta testuale del match.