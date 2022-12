LIVE - Calciomercato Eccellenza: colpacci per Pompei, Ischia e Sporting Club Ercolanese

- Colpaccio per lo Sporting Club Ercolanese: definito l’approdo del Ninja Esposito. L’attaccante, reduce dall’esperienza con la Puteolana, torna a giocare in Eccellenza e cercherà di dare il suo contributo alla causa granata. Ben cinque uscite per il Sant’Antonio Abate. Rescissione per Marco Alcolino, Attilio Della Femina, Luigi Rizzo, Francesco Vatiero e Nicola Delle Donne.

- Dopo aver affidato la panchina a mister Gennaro Illiano, la Montecalcio si assicura le prestazioni del giovane attaccante classe 2001 Salvatore Costagliola. L’Acerrana saluta Davide Di Micco e Raffaele Piccolo: il primo passa al Givova Capri Anacapri. Squadra isolana scatenata sul mercato. Preso Stefano Campolo e richiamato dal prestito Gennaro Iovino. Poi spesa in casa flegrea: acquistati Francesco D’Isanto e Gennaro Carandente. In casa Casoria c’è la firma di Giuseppe Capece tra i pali. Si separano le strade di Luca Liguori e del Saviano.

- Prime mosse di mercato anche per l’Ischia del presidente Taglialatela. Luigi Buono torna a vestire la casacca gialloblù, strappato alla concorrenza Michele Longo: quest’ultimo, in forza all’Ercolanese nella prima parte di campionato, va a rinforzare prepotentemente il reparto offensivo. Sull’isola si registrano altri movimenti col Real Forio che saluta Vincenzo Monti, Ciro Cannelora e Ciro Solimeno. Arrivano in biancoverde il difensore Federico Delgado, il portiere di prospettiva Gianfederico Delicato e l’attaccante Giovanni Filosa (si tratta di un ritorno, ndr).

Un mese quasi decisivo per le sorti stagionali delle squadre di Eccellenza. Agli impegni in campo si aggiungono le operazioni di mercato per le formazioni napoletane che stanno iniziando a far registrare i primi colpi in entrata. Non mancano altresì uscite illustri, come quella di Gennaro De Simone: il centrocampista, reduce dalla doppietta allo Stadio Bellucci, lascia l’Ischia e si trasferisce proprio al Pompei, altra corazzata del Girone A della competizione. Rossoblù scatenati sul mercato con gli acquisti di Enzo Lepre dal Villa Literno e del giovanissimo portiere Aniello Rendina.