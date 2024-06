Calciomercato Napoli, duello tra club francesi per Lindstrom

Dopo una stagione, la prima in Italia, con poco spazio e pochissimi squilli, Jesper Lindstrom potrebbe già lasciare il Napoli nel corso di questa finestra estiva di calciomercato, almeno temporaneamente. Il fantasista danese, infatti, per trovare continuità di utilizzo potrebbe trasferirsi in prestito in un altro club e, con ogni probabilità, in un nuovo campionato.

Per il classe 2000 è dalla Francia che arrivano gli interessi più concreti. Nelle scorse settimane si è già parlato a lungo del Lione. Ma nelle ultime ore sarebbe spuntato un secondo club transalpino che avrebbe messo l'ex Eintracht Francoforte nel mirino.

Stando a quanto riferisce "La Minute OM", anche la dirigenza dell'Olympique Marsiglia avrebbe segnato sul proprio taccuino il nome del calciatore del Napoli. In Provenza, inoltre, è arrivato Roberto De Zerbi, tecnico che stima molto Lindstrom da tempi non sospetti.

Le richieste del club partenopeo, però, potrebbero 'spaventare' le pretendenti: la società campana, infatti, potrebbe chiedere una cifra consistente per il prestito oneroso, trasformando l'operazione in un anticipo di cessione a titolo definitivo dell'attaccante.