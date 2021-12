Mertens, come un belga è diventato il più grande goleador della storia del Napoli

Si racconta di calcio ovviamente, ma non solo. Si parla di tempo, di geografia e di amore. Si parla di migrazione, di città, di uomini. Si parla di passione. Si parla in particolare di un uomo: Dries Mertens, attaccante di punta del Napoli che attualmente detiene il record di più grande goleador della storia del Napoli, ed è da poco diventato il più grande marcatore della storia della Seria A con gli azzurri.

“Dries Mertens, Napoletano, Belga” di Francesco Marangolo edito da Urbone Publishing va però ben oltre il campo da calcio, viaggiando in lungo e largo attorno al mondo, dal Belgio all’Italia, dal sud al nord, trattando il tema della migrazione che trova una perfetta metafora con quello che accade nel rettangolo verde. “La carriera di un uomo che ha fatto la cosa in cui era più bravo, lo ha fatto sempre meglio, decidendo di non smettere. Ha scelto di farlo perché ne era capace e perché era possibile. Ed ha scelto di farlo altrove, di farlo in un luogo nuovo. Di farlo per nuovi occhi.” Come scrive Marangolo, che ricostruendo il percorso che ha portato Dries Mertens a diventare uno degli idoli della città di napoli. Dagli esordi a Lovanio e alle prime sconfitte o difficoltà, fino al successo con gli azzurri, questo romanzo dai tratti biografici, racconta la vita del calciatore, sia in una dimensione intima e personale che in quella sportiva. Sport e vita privata si fondono totalmente quando si parla del Napoli, di Napoli. Uno dei temi cardine del libro infatti, va ad approfondire proprio il legame viscerale che la città vive con la propria squadra ed in particolare con i propri idoli. Si racconta di collettività, di quella che solo lo sport riesce a tenere in vita. La forma della seconda persona utilizzata dallo scrittore, va a sottolineare la dimensione di familiarità e il tono affettuoso con cui questo elogio vuole arrivare al suo interlocutore.

Il libro (164pp. 15 euro) è edito da Urbone Publishing.