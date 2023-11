Il Real Casalnuovo batte la LFA Reggio Calabria in rimonta al Granillo

Il Real Casalnuovo è uno spettacolo. La squadra di Raffaele Esposito si impone allo stadio Granillo contro la LFA Reggio Calabria con una vittoria in rimonta. La formazione napoletana stende la truppa di Bruno Trocini nello scontro diretto in zona playoff. Ottava vittoria in campionato e sesto risultato utile consecutivo per Reginaldo e compagni. Pronti, via e i padroni di casa passano in vantaggio. Dal limite Rosseti apre a destra per Mungo, lesto ad arrivare a tu per tu con Rossi e a batterlo con un tocco morbido al 7’. La reazione dei campani non si fa attendere con un tentativo di Piga dalla sinistra alla ricerca di Dore sul secondo palo, fa buona guardia Cham che allontana la minaccia. Al 19’ arriva il pareggio per gli ospiti con il solito Dore che anticipa gli avversari di testa e ristabilisce l’equilibrio. Al 28’ Reginaldo serve Vivacqua in profondità, la conclusione da zona defilata trova l’opposizione di Velcea. La formazione amaranto cerca di impensierire la retroguardia di Esposito, ma il team napoletano è attento e non lascia spazi. La ripresa si apre con un’acrobazia di Marras neutralizzata da Rossi. Al 60’ diaologo tra Mungo e Provazza, poi cross per Bolzicco che manca la deviazione. Quattro minuti più tardi Reginaldo controlla e ci prova con il destro: traiettoria larga. Al 68’ il Real Casalnuovo conquista un calcio di rigore per fallo su Piga, dal dischetto si presenta Sarno che fulmina Velcea e ribalta il punteggio. Poco altro nel finale di match, il Real Casalnuovo allontana la minaccia di Bolzicco all’85’ e si assicura la vittoria al triplice fischio.

Per l’altra napoletana del girone, il Portici di Andrea Ciaramella, arriva soltanto un pareggio al San Ciro. La partita contro il Ragusa termina 0-0: ancora un bottino utile in ottica salvezza per gli azzurri che fanno registrare il terzo risultato utile consecutivo. Il prossimo appuntamento per gli azzurri sarà in trasferta contro la capolista Trapani.