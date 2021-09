Leicester-Napoli, Spalletti: "Non snobbiamo l'Europa League. Insigne è in condizioni di giocare"

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Leicester-Napoli. Con lui anche il nuovo arrivato in casa azzurra Frank Anguissa.

Ecco alcune delle dichiarazioni salienti del tecnico: "Sarà una gara dall'impatto forte. Il Leicester gioca un calcio moderno che abbina qualità fisiche a qualità tecniche. Domani ci aspetta un match di caratteristiche uniche. Va interpretato nella maniera giusta altrimenti si può andare in grossa difficoltà".

Spalletti ha chiarito di non aver alcuna intenzione di snobbare l'Europa League: "E' fondamentale essere credibili in ogni competizione. Per noi l’Europa è attraente e stimolante, poi quando si gioca con la maglia del Napoli è tutto importante, in ogni appuntamento della stagione. Il livello dell’attenzione deve essere sempre alto per costruire una mentalità competitiva sempre. Giocheremo in Europa con la massima intensità e la massima attenzione per fare strada su questo palcoscenico di alto livello. L'Europa League è una bicicletta che sognavamo di pedalare, pertanto l'interruttore deve essere sempre acceso".

Sulle possibili scelte di formazione ha poi aggiunto: "Bisognerà ottimizzare i tempi di recupero e poi cambiare le forze per inserire energie nuove. Questo però verrà fatto in minima parte perché è solo l’inizio. Al momento non siamo nelle condizioni di un massiccio cambiamento. Insigne in campo? Lorenzo si è allenato col gruppo stamani. Se le sue sensazioni saranno ottimali anche domani, sarà della partita. E' nelle condizioni di poter giocare al momento".

In conferenza ha parlato anche Frank Anguissa: "Mi sono trovato subito bene a Napoli, sono felice di essere in questa squadra. Domani ci aspetta una gara molto difficile perché le squadre inglesi hanno grande ritmo e tanta velocità”.