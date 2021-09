Leicester-Napoli, come vedere la partita in tv

Esordio stagionale europeo per il Napoli giovedì 16 settembre. Gli azzurri di Spalletti saranno di scena in Inghilterra per affrontare il Leicester, altra favorita del gruppo C di Europa League.

Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21,00 ore italiane (20,00 ora locale).

Leicester-Napoli sarà trasmessa in diretta in chiaro su Tv8, su Sky Sport per gli abbonati al pacchetto "Sport" ed in diretta streaming su Dazn.