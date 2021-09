Leicester-Napoli, i convocati di Spalletti: ci sono Insigne e Osimhen

Il tecnico azzurro recupera il capitano per la trasferta in Inghilterra. Non ce la fa Mario Rui

Luciano Spalletti recupera Lorenzo Insigne per la sfida europea contro il Leicester. Il capitano azzurro, uscito per un problema al ginocchio contro la Juventus, figura regolarmente nell'elenco dei convocati per la trasferta in terra inglese, al pari di Osimhen.

Non ce la fa, invece, Mario Rui, al pari di Lobotka, Demme e Mertens, ancora infortunati.

Questo l'elenco completo dei convocati: Ospina, Boffelli, Idasiak, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.