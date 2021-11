Legia Varsavia-Napoli, Spalletti: "Qui per vincere, vogliamo andare avanti in Europa"

“Siamo venuti per vincere perché vogliamo proseguire il nostro percorso in Europa League. Ho un gruppo che mi dà garanzie, nonostante le assenze. A noi domani non manca assolutamente niente. L’unico obiettivo è la vittoria e cercheremo di conquistarla”. Così Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Legia Varsavia-Napoli.

Il tecnico azzurro non si fascia la testa per le tante assenze: "Non vedo perché dovremmo essere più deboli domani, abbiamo una rosa ampia che ci permette di mettere in campo una squadra competitiva. Giochiamo ogni tre giorni e qualche problemino fisico può sempre capitare. Alcuni giocatori sono stati tenuti a riposo per precauzione, proprio considerato il calendario fitto. In rosa ho calciatori che meritano di giocare e che sapranno dare un contributo importante. Fino ad ora sono stati decisivi anche gli uomini subentrati a gara in corso. Con le 5 sostituzioni sono tutti protagonisti e potenziali titolari".

Spalletti ha parlato anche delle scelte di formazione: "Juan Jesus è possibile che giochi, però vediamo. E’ un calciatore al quale è difficile trovare difetti sotto il profilo del rendimento. Sa sempre dare il suo apporto. In porta giocherà Meret che per noi è un altro portiere titolare al pari di Ospina”.

Chiusura sui tifosi: "I tifosi sono importanti quanto i giocatori. Sentiamo la loro vicinanza in ogni occasione, sono sicuro che domani dimostreranno correttezza e sportività".

In conferenza anche Piotr Zielinski, molto atteso nella sua Polonia: "E’ la prima volta che affronto una squadra polacca con il Napoli. Spero che domani riusciremo a tornare a casa con un successo. Si ha sempre una sensazione speciale quando si gioca nella tua nazione di origine. Il Legia è una squadra che sta comandando il girone, ha giocatori di qualità, buone individualità. Troveremo un ambiente caldo. Noi vogliamo vincere per risalire alla testa del girone e per andare avanti in Europa".

Chiusura sul gol contro la Salernitana: "Sono molto contento per il gol di Salerno, soprattutto perché è servito per la vittoria. Ho avuto qualche problemino fisico a inizio stagione, ma ora sto bene e sto tornando ai miei livelli”.