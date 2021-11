Spalletti: "Ho abbracciato tutti i ragazzi a fine partita. Teniamo molto all'Europa League"

"Stasera ho abbracciato tutti i ragazzi a fine partita. Ho avuto una grande risposta dalla squadra". Così Luciano Spalletti, al termine di Legia Varsavia-Napoli, ha commentato la netta vittoria azzurra in conferenza stampa.

"Teniamo molto all'Europa League e lo abbiamo dimostrato ancora una volta. Questa è una competizione che diventerà bellissima e noi, nelle cose bellissime, vogliamo esserci", ha aggiunto l'allenatore.

Spalletti ha poi ribadito il concetto che non esistono riserve in questo Napoli: "Voi parlate di turnover, ma in questa rosa tutti vanno considerati dei titolari. Questa è una squadra fatta per giocare con tutti, insieme, e con il contributo di tutti. Da noi non si gioca al posto di un compagno, ma insieme al compagno. Sono fiero di questo gruppo, che anche stasera ha dimostrato di sapersi adattare ad ogni tipo di partita e situazione".