Lega Pro, rischio rinvio del campionato: "Grave danno al nostro calcio"

Lo slittamento della compilazione dei calendari e il possibile rinvio delle competizioni. Il debutto della nuova Serie C rischia seriamente di essere posticipato, alla base c'è ancora la questione Campobasso da risolvere. Dopo l'esclusione - confermata anche dall'inserimento del Pescara nel Girone C - i rossoblù possono ancora sperare nel Consiglio di Stato che ha sospeso la decisione del Tar del Lazio. Fissata l'udienza al prossimo 25 agosto per la discussione del ricorso del team molisano, pochi giorni prima dell'esordio nel torneo di terza divisione.

In relazione alla decisione del Consiglio di Stato che ha respinto la richiesta di FIGC di anticipare l'udienza relativa alla vicenda del Campobasso, Lega Pro dichiara quanto segue: "Lega Pro ha pieno rispetto della giustizia, tuttavia evidenzia che il rinvio del Campionato causa un gravissimo danno economico e reputazionale all’organizzazione e a tutti i club di Serie C. Lega Pro è quindi costretta a prendere atto della decisione del Consiglio di Stato e dopo aver consultato a stretto giro il Consiglio Direttivo assumerà i provvedimenti conseguenti anche relativi alla data d'inizio del Campionato".