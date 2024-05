Le Iene fingono di offrire 30 milioni all’anno a un calciatore del Napoli per andare in Arabia: "Non sono interessato ai soldi"

Sebastian Gazzarrini de "Le Iene" si è finto un procuratore di calcio dell'Arabia Saudita per cercare di comprare i giocatori più importanti del calcio europeo. Il programma Mediaset ha telefonato ad una serie di calciatori del campionato italiano e altri italiani che militano in campionati esteri, offrendo loro 30 milioni a stagione per trasferirsi nel campionato arabo.

Tra i giocatori contattati da "Le Iene" c'è anche l'attaccante del Napoli Giovanni Simeone, che però ha subito declinato l'invito della finta società di procura calcistica dell'Arabia Saudita.

“Non è il mio pensiero adesso andare in Arabia. Io in questo momento non sono interessato ai soldi. Sono in un momento in cui penso più a fare la mia carriera in Europa”, la risposta dell'azzurro.

Tra gli altri calciatori contattati dal programma in onda su Italia 1, Mario Balotelli, Lorenzo Pellegrini, Mattia Perin, Mattia Zaccagni, Federico Bernardeschi, Giacomo Bonaventura, Stefano Sensi e l'ex centrocampista del Napoli Jorginho. Questo il video con le telefonate ai giocatori.