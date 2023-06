Verso Lazio-Pomigliano Femminile: il regolamento, le convocate di Sanchez e dove guardare la partita

Due deluse del calcio femminile attese dallo spareggio. Una doppia gara che decreterà la squadra che si assicura un posto nella prossima Serie A. Il Pomigliano di Carlo Sanchez spera nella permanenza nella massima competizione italiana dopo aver vanificato il vantaggio sulla Sampdoria nella corsa per la salvezza diretta. La Lazio, archiviato il sorpasso del Napoli in vetta, punta a lasciare la Serie B per il salto di categoria. La società che, al termine della partita di ritorno, avrà segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite acquisirà il titolo a partecipare alla Serie A 2023/24. In caso di parità nelle reti complessive, le squadre disputeranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Riflettori puntati sui reparti offensivi: Sanchez si affida a Taty e Martinez (13 gol in due), oltre a Corelli che sta vivendo un momento importante. Nell’ambiente biancoceleste invece i punti fermi sono Visentin, Chatzinikolau e Fuhlendorff. Attenzione rivolta anche all’ex di turno, Moraca. La partita d’andata si giocherà sabato 3 giugno alle 16.30 al Campo Aquile di Formello. Poi toccherà allo Stadio Comunale di Palma Campania accogliere lo spareggio, il prossimo 8 giugno. Sarà possibile assistere al match in diretta attraverso la piattaforma TimVision. A dirigere la partita sarà Luca De Angeli di Milano, coadiuvato da Nicola Morea di Molfetta e Manuel Marchese di Pavia.

Le convocate di mister Sanchez

Portieri - Cetinja, Fierro, Gaglione

Difensori - Novellino, Fusini, Apicella, Rizza, Caiazzo, Golob, Rocco, Passeri

Centrocampisti - Di Giammarino, Rabot, Battelani, Taty, Ferrario, Gallazzi

Attaccanti - Sangaré, Martinez, Bragonzi, Corelli