Martinez show e il Pomigliano batte la Lazio: le Pantere vincono la gara d'andata dello spareggio

Il Pomigliano dimentica la Sampdoria e torna al successo. Il primo round dello spareggio, per un posto nella prossima Serie A Femminile, va alla squadra di Carlo Sanchez: battuta la Lazio di Gianluca Grassadonia a Formello con una doppietta di Martinez. Un risultato importante in vista della sfida di ritorno, in programma tra cinque giorni in Campania.

Un primo tempo divertente, ritmi non altissimi ma buona intensità. Subito Pantere in attacco con un destro di Ferrario dalla distanza, il tentativo d’apertura si spegne sul fondo. Ancora ospiti in zona offensiva con un tiro-cross di Martinez, la traiettoria attraversa tutta l’area e fa correre un brivido alle capitoline. Al 10’ Golob stacca sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’impatto non è preciso e Guidi riprende dal fondo. Attorno al quarto d’ora di gioco, la squadra biancoceleste si fa vedere dalle parti di Cetinja con un destro di Fuhlendorff dopo una verticalizzazione di Toniolo: pallone alto. A metà frazione sono Varriale e Proietti a rendersi pericolose nella stessa manovra, la retroguardia campana si salva in qualche modo. Al 30’ Di Giammarino si coordina col mancino da fuori area, Guidi si rifugia in angolo. Passano due minuti e si sblocca il risultato in favore del Pomigliano. Pennellata di Ferrario da calcio piazzato, Taty svetta e serve l’assist per Martinez che, da due passi, non sbaglia. Il gol manda in crisi la Lazio che rischia al 37’ dopo un fraseggio tra Martinez e Ferrario: quest’ultima, da ottima posizione, non trova la conclusione vincente. Al 38’ squillo di Moraca: l’ex vince il rimpallo e tira col destro, ma non trova lo specchio. L’ultimo sussulto del primo tempo è una replica dell’azione del vantaggio: Ferrario disegna, Taty sale in cielo per la sponda, la guatemalteca non insacca.

Il Pomigliano rientra in campo con lo stesso approccio dei quarantacinque minuti iniziali. È Moraca però a costruire la giocata più interessante all’avvio di ripresa. Al 54’ Palombi, appena entrata, si presenta con un destro al volo che termina distante dalla porta. Poco prima dell’ora di gioco, mister Sanchez si affida a Sangaré: cambio in attacco con Corelli che lascia il rettangolo di gioco. Al 63’ Martinez scappa sulla sinistra, entra in area e mette al centro dove Sangaré arriva in ritardo. La centravanti in maglia 19 riesce a conquistare il possesso, Guidi si oppone. Poi errore di Kakampouki: Martinez punta il bersaglio, ma la conclusione si scontra con il muro locale. Sul prosieguo, Taty anticipa la diretta marcatrice di testa e manda a lato. Al 67’ seconda sostituzione per le Pantere, con Rabot che fa rifiatare proprio la fantasista brasiliana. Quattro giri di lancette più tardi, Moraca supera Fusini e ci prova sul primo palo: Cetinja è attenta e blocca. Sul fronte opposto tiro di Sangaré e sfera che finisce alta. Al 75’ ancora grande occasione con Moraca che sterza su Golob ed esplode il sinistro, l’estremo difensore compie una super parata. Le ragazze di Sanchez riescono a trovare altresì il guizzo del raddoppio, Golob però viene fermata in posizione irregolare. Nel finale altra chance per le biancocelesti con Fuhlendorff, impeccabile risposta di Cetinja. Le granata rinforzano la cerniera difensiva con l’ingresso di Passeri e danno più energie al centrocampo con Battelani. Nel recupero, la Lazio si riversa in avanti e le Pantere ne approfittano: contropiede di Martinez che, a tu per tu con Guidi, non fallisce lo 0-2.

Al triplice fischio esulta il Pomigliano che si prende il primo atto dello spareggio al Campo Aquile di Formello. Il ritorno è previsto per giovedì 8 giugno allo Stadio Comunale di Palma Campania: servirà una nuova prestazione di spessore per assicurarsi la permanenza in Serie A.

Il tabellino

Lazio (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, Kakampouki, Varriale, Toniolo (66’ Giuliano); Castiello (80’ Vecchione), Eriksen, Colombo (54’ Palombi); Proietti (54’ Condon); Moraca, Fuhlendorff. A disposizione: Natalucci, Pezzotti, Groff, Falloni, Jansen. Allenatore: Gianluca Grassadonia

Pomigliano (4-3-1-2): Cetinja; Rizza, Golob, Apicella, Fusini; Di Giammarino (86’ Battelani), Ferrario, Gallazzi (85’ Passeri); Taty (67’ Rabot); Corelli (59’ Sangaré), Martinez. A disposizione: Fierro, Rocco, Bragonzi, Novellino, Caiazzo. Allenatore: Carlo Sanchez

Arbitro: Luca De Angeli di Milano

Marcatrici: 32’ Martinez (P), 96’ Martinez (P)

Ammonite: Toniolo, Moraca, Eriksen, Giuliano (L), Di Giammarino (P)