Lazio-Napoli, i convocati: Lobotka torna a disposizione di Spalletti

Recupero importante per il Napoli in vista del big match dell'Olimpico contro la Lazio. Stanislav Lobotka, infatti, infortunatosi nel finale del match contro l'Inter, torna a disposizione di Luciano Spalletti. Il centrocampista slovacco figura nell'elenco dei convocati che prenderanno parte alla trasferta romana.

Ancora assenti Tuanzebe, Anguissa, Malcuit e Lozano. Nella seduta di allenamento del sabato, i primi due hanno svolto lavoro in palestra. Personalizzato in campo, invece, per Lozano, terapie per Malcuit.

Il punto di Spalletti sull'infermeria

In conferenza stampa a Castel Volturno, il tecnico del Napoli ha fatto il punto della situazione in casa azzurra: “Osimhen può giocare 90 minuti. Lobotka sarà con noi e valuteremo le sue condizioni, ma è difficile che possa essere titolare. Anguissa ha bisogno ancora di una settimana per recuperare. Lozano mi ha detto che si sente molto meglio".

L'elenco dei convocati

Questo l'elenco dei convocati per il match contro la Lazio: Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.